Facebook: хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей

Руководство компании Facebook сообщило о том, что из-за проблем с системой безопасности хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей социальной сети, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителей компании, злоумышленники смогли найти слабое место в коде социальной сети, позволяющем увидеть страницу пользователя так, как ее видят другие пользователи. Отмечается, что хакеры также смогли получить цифровые ключи, благодаря которым пользователи могли оставаться зарегистрированными в сети без необходимости заново вводить свой пароль.

В компании сообщили, что 50 млн аккаунтов, которые были затронуты, были перезапущены, а также добавили, что в целях предосторожности были перезапущены еще 40 млн пользовательских страниц.