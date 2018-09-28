Западные СМИ предупредили о «третьей мировой»

Издание Daily Express предупредило, что Россия планирует обновить истребители Су-57, оснастив их гиперзвуковыми дальними ракетами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новые ракеты Р-37М находятся на заключительной стадии разработки. Они будут оснащены новой системой наведения, а также будут уменьшены и облегчены, чтобы иметь возможность размещать их на Су-57.

Издание подчеркивает, что новые ракеты будут представлять собой угрозу даже для самых современных истребителей. Однако, по данным Express, Су-57 не планируют выводить на массовое производство в ближайшее время.