Тренер «Наполи»: Роналду должен выигрывать «Золотой мяч» каждый год

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал уровень игры нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я рад, что Роналду теперь играет в Италии. Он способен добавить мастерства любой команде. Я думаю, он должен выигрывать "Золотой мяч" каждый год.

Какие секреты "Наполи" может предложить "Ювентусу"? Сейчас в футболе не осталось никаких секретов. Аллегри - замечательный менеджер. Я нахожусь с ним в хороших отношениях. Но исход матча "Ювентус" - "Наполи" будет завесить от командных действий, а не от противостояния Роналду - Инсинье", - приводит слова специалиста Goal.

"Ювентус" встретится "Наполи" в матче чемпионата Италии в Турине 29 сентября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.