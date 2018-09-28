УЕФА оштрафовал Украину за беспорядки после матча с Чехией в Лиге Наций

28 сентября 2018 22:43

Дисциплинарный комитет УЕФА, рассмотрев инцидент с поведением болельщиков во время поединка Лиги наций Чехия - Украина, который состоялся 6 сентября 2018 в Угерске Градиште, решил оштрафовать ФФУ на 35 000 евро. Напомним, Украина одержала волевую победу над Чехией (2:1) благодаря голам Евгения Коноплянки и Александра Зинченко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Также УЕФА обязал ФФУ внести вышеуказанные средства на указанный счет в срок 90 дней с даты публикации решения. Кроме этого ФФУ обязали в течение 30 дней связаться с чешской стороной для определения размера дальнейшего возмещения причиненных убытков.

Напомним, после финального свистка украинские футболисты вместе с главным тренером Андреем Шевченко подошли к болельщикам национальной команды. В какой-то момент вспыхнула потасовка между фанатами и чешским спецназом. В заварухе досталось и Андрею Шевченко, который пытался успокоить обе стороны конфликта. 

Ответный матч между сборными Украины и Чехии состоится в Харькове на стадионе "Металлист" 16 октября.

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