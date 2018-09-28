Польша экстрадирует в Бельгию серийного насильника Гайка Тертеряна

Специальная группа бельгийской полиции, которая охотится за беглыми преступниками (FAST), вышла на след серийного насильника армянского происхождения Гайка Тертеряна, скрывавшегося в разных странах ЕС, но обнаруженного на днях в Польше, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Тертерян находится в списке "наиболее разыскиваемых лиц" ("the most wanted") бельгийской полиции. На его счету пять изнасилований в городе Остенд за период 2011-12 гг. Суд страны заочно приговорил армянина к 15 годам тюрьмы строгого режима.

Задержание преступника в Польше произошло после того, как тот попался на нанесении другому лицу тяжких телесных повреждений, и было установлено, что у него поддельные документы. Подлинная личность Тертеряна была установлена по отпечаткам его пальцев.

В скором времени он будет экстрадирован в Бельгию.