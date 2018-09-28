Белорусские медики впервые выполнили повторную пересадку сердца
Хирурги в Белоруссии впервые выполнили операцию по повторной пересадке сердца, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мужчине, которому потребовалась повторная пересадка сердца, впервые выполнили трансплантацию в 2013 году. Все это время он жил полноценной жизнью, работал. Недавно у него начала развиваться васкулопатия трансплантата (осложнение, сопряженное с ухудшением кровоснабжения - ред.). Было принято решение... пересадить новое сердце, что и было сделано 23 сентября", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что операция прошла успешно. "Сейчас мужчина переведен в терапевтическое отделение", - уточнили в Минздраве.
По словам главного кардиолога министерства здравоохранения Белоруссии, директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, ретрансплантация сердца выполнена в республике впервые.
"Проведение такой операции для Беларуси - шаг в будущее, новые перспективы для кардиохирургии и трансплантологии. Теперь появилась возможность помогать тем пациентам, которым ранее уже трансплантировали сердца", - рассказали в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве прогнозируют, что в перспективе потребность в подобной операции вырастет: за почти десять лет практики в белорусском РНПЦ "Кардиология" выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость составляет 75%. "В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция", - добавили в пресс-службе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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