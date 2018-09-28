Президент Хорватии призвала Трампа к взаимоуважению между странами

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович напомнила лидеру США о необходимости взаимного уважения между странами и взаимных усилий для честной торговли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я слушала выступление президента Трампа на Генеральной ассамблее ООН, в которой он просил об уважении, говорил о том, что США будут помогать только тем странам, которые уважают их, что торговля должна быть свободной и честной. Что я могу сказать? Мы думаем точно так же. Мы тоже хотим, чтобы нас уважали, и мы хотим свободной и честной торговли", - сказала хорватский лидер, выступая в пятницу в вашингтонском Brookings Institute.

Она заявила, что с 90-х годов Хорватия просит США о заключении договора об избежании двойного налогооблажения.

"Мы просим, чтобы Хорватия получала уважение и равную выгоду", - сказала президент.

По ее словам, "Хорватия - единственный член ЕС и лишь один из трех членов НАТО, у которых нет такого соглашения (об избежании двойного налогооблажения) с США".

"Для нас было бы прекрасно иметь то, о чем просит президент Трамп. Давайте уважать друг друга", - сказала Грабар-Китарович.