В Нигерии в результате вооруженного нападения погибли 18 человек
Восемнадцать человек погибли в пятницу в городе Джос, столице штата Плато в Нигерии, в результате вооруженного нападения, сообщает местная газета Nigerian Tribune со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, неизвестные вооруженные лица открыли беспорядочный огонь в четверг вечером. Нападавшие убили 14 человек на месте, еще четыре человека скончались от полученных ранений. Согласно изданию, нападавшими могли быть, предположительно, представители народности фулани.
Местные власти подтвердили изданию инцидент, заявив, что ситуация уже находится под контролем.
Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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