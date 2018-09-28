Палестина подала иск против США в суд ООН

Палестина подала иск против США в международный суд ООН. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что иск подан в связи с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В тексте заявления отмечается, что по мнению палестинской стороны, такое решение властей США является нарушением Венской конвенции 1961 года.

Палестина просит ООН оказать давление на США для отзыва американской дипмиссии из Иерусалима и обеспечения гарантий того, что Штаты не повторят подобных действий в будущем.