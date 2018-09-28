В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел выброс пепла
28 сентября 2018 23:22 161
Мексиканский вулкан Попокатепетль вблизи от столицы страны в пятницу выбросил столб пепла на высоту 1,4 километра, сообщает главное управление гражданской обороны штата Пуэбла, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным ведомства, пепел сейчас направляется в сторону штата Мехико. Пока предупреждения для жителей об опасности власти не распространяли.
При этом незадолго до начала выброса пепла в районе вулкана было зафиксировано землетрясение. Как сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики, эпицентр находился рядом с Попокатепетлем на глубине девяти километров.
Была ли связь между землетрясением и последующей активностью вулкана, не уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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