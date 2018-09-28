В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел выброс пепла

28 сентября 2018 23:22

Мексиканский вулкан Попокатепетль вблизи от столицы страны в пятницу выбросил столб пепла на высоту 1,4 километра, сообщает главное управление гражданской обороны штата Пуэбла, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, пепел сейчас направляется в сторону штата Мехико. Пока предупреждения для жителей об опасности власти не распространяли.

При этом незадолго до начала выброса пепла в районе вулкана было зафиксировано землетрясение. Как сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики, эпицентр находился рядом с Попокатепетлем на глубине девяти километров.

Была ли связь между землетрясением и последующей активностью вулкана, не уточняется.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az