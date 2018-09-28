Вашингтон назвал условие выхода из Сирии
США останутся в Сирии до тех пор, пока там сохраняет военное присутствие Иран, однако роль Вашингтона не обязательно будет предусматривать присутствие военнослужащих. Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, пишет Daily Mail в пятницу, 28 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Джеффри объяснил недавние комментарии высокопоставленных лиц, после которых сложилось впечатление, что американские войска останутся в Сирии на неопределенный срок, чтобы противодействовать Ирану.
Отвечая на вопрос о том, связывает ли президент Трамп вопрос о выводе американского контингента с выходом иранских сил, Джеффри сказал: "Президент хочет, чтобы мы оставались в Сирии, пока не будут выполнены это и другие условия".
При этом он добавил: "Это не обязательно подразумевает присутствие американских военнослужащих". "Есть много способов сохранить присутствие. Мы безусловно поддерживаем присутствие на дипломатическом уровне. Размещенные в стране военнослужащие действуют в рамках текущей миссии - обеспечить долговечное поражение ИГИЛ", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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