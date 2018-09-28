Лавров рассказал о выполнении договоренностей России и Турции по Идлибу

Договорённость России и Турции по Идлибу выполняется, боевики и вооружения выводятся из буферной зоны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Два дня назад мы здесь встречались с министрами иностранных дел Ирана и Турции и констатировали, что эта договоренность выполняется. Выводятся боевики из этого демилитаризованного пояса, и оттуда выводятся тяжелые вооружения", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"Турция обязалась размежевать оппозицию, которая готова к политическому процессу, от "Джебхат ан-Нусры"*. Это непростая задача... Мы все-таки очень надеемся, что Турция сумеет отсепарировать нормальную, вменяемую, патриотическую оппозицию от "Джебхат ан-Нусры"*, - добавил глава МИД РФ.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.