Маск и Цукерберг потеряли за день миллиарды

Состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и главы Tesla Илона Маска в пятницу, 28 сентября, уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Маск потерял 1,5 миллиарда долларов после сообщений о том, что Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на него в суд. Руководителя Tesla обвиняют в введении в заблуждение акционеров заявлением о наличии достаточных средств для выкупа акций компании.

Напомним, Минюст США инициировал расследование в отношении Маска,который объявил в Twitter о желании выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку, но так и не сделал этого. После публикаций Маска акции компании выросли почти на 11%, однако в связи с началом судебного разбирательства они рухнули на 13%.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.

Позже на официальном сайте Tesla появилось сообщение Маска, в котором он объясняет свои заявления по поводу смены формы бизнеса компании на частную. При этом Маск признал связь с Саудовской Аравией.

Однако в итоге Маск решил не выкупать акции Tesla, объяснив это тем, что большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею.