Землетрясение и цунами в Индонезии: погибли не менее 30 человек
Не менее 30 человек погибли, еще 12 пострадали после серии землетрясений и цунами, обрушившихся в пятницу на индонезийский остров Сулавеси, сообщает агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, это число погибших подтвердил местному телеканалу Metro TV в субботу врач одной из больниц, где находились раненые и погибшие, однако представители властей пока не сообщали какую-либо новую информацию о количестве жертв.
Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу, в результате один человек погиб, 10 получили ранения. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси в Индонезии до 19.20 субботы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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