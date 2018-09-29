Тереза Мэй поддержит заявку Великобритании и Ирландии на проведение ЧМ-2030

Правительство Великобритании готово поддержать совместную заявку с Ирландией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"После чемпионата мира в России Футбольная ассоциация Англии совместно с федерациями Шотландии, Ирландии, Уэльса и Северной Ирландии изучает возможность подачи совместной заявки на право принять ЧМ-2030. Решение о том, претендовать ли на проведение мундиаля, должны принять футбольные федерации. Однако в случае если они пойдут по этому пути, то смогут рассчитывать на полную поддержку правительства", - приводит слова политика AFP.