Тереза Мэй поддержит заявку Великобритании и Ирландии на проведение ЧМ-2030
29 сентября 2018 07:04 223
Правительство Великобритании готово поддержать совместную заявку с Ирландией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"После чемпионата мира в России Футбольная ассоциация Англии совместно с федерациями Шотландии, Ирландии, Уэльса и Северной Ирландии изучает возможность подачи совместной заявки на право принять ЧМ-2030. Решение о том, претендовать ли на проведение мундиаля, должны принять футбольные федерации. Однако в случае если они пойдут по этому пути, то смогут рассчитывать на полную поддержку правительства", - приводит слова политика AFP.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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