Прокуратура США требует смертного приговора для нью-йоркского террориста

Американские прокуроры намерены потребовать у суда смертного приговора для 30-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в теракте в Нью-Йорке в октябре прошлого года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, обвинение считает такое наказание обоснованным, если вина Саипова будет доказана.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что исполнитель теракта в Нью-Йорке должен быть приговорен к смертной казни.

В Нью-Йорке 31 октября 2017 года грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции, подозреваемый был госпитализирован.

Позднее Саипов предстал в федеральном суде Нью-Йорка на официальном предъявлении обвинения, где не признал свою вину. В ФБР сообщили, что Саипов решил совершить атаку, посмотрев пропаганду террористической группировки "Исламское государство".