В Японии четыре человека пострадали из-за тайфуна "Трами"
Четыре человека в Японии получили ранения из-за тайфуна "Трами", сообщила телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Травмы получили пожилые люди в возрасте 70-80 лет при падении от сильных порывов ветра.
Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи - главного административного города префектуры Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 98 тысяч домохозяйств.
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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