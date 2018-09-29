Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории

29 сентября 2018 07:16

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на вопросы поклонников во время трансляции в своем инстаграме, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе общения португалец поделился мнением о том, считает ли себя величайшим футболистом в истории.

"Да, я величайший в истории. Всегда хочу быть первым, всегда хочу побеждать", - сказал 33-летний форвард.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, а в 2016 году завоевал со сборной Португалии золото чемпионата Европы.

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