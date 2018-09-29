В Японии отменили почти 400 авиарейсов из-за тайфуна "Трами"

Японские авиакомпании отменили 380 рейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, из-за приближения тайфуна "Трами", соответствующая информация размещена на сайтах авиакомпаний, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи - главного административного города префектуры Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 98 тысяч домохозяйств.

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду.