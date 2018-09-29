Россия готова предоставить площадку для ирано-израильских переговоров
29 сентября 2018 07:52 196
Россия готова предоставить "удобную площадку" для переговоров Ирана и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров? передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы много лет продвигаем концепцию создания системы безопасности в районе Персидского залива. Мы за то, чтобы такое сотрудничество налаживать. Даже не сотрудничество, для начала надо хотя бы разговаривать начинать. Если мы будем восприниматься обеими сторонами (Ираном и Израилем - ред.) как удобная площадка, где они могли бы встречаться, мы будем только рады", - сказал министр на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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