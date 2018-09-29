Лавров сравнил цели России, Турции и Ирана в Сирии
29 сентября 2018 08:37 147
У РФ с Турцией и Ираном не совпадают на 100% цели в Сирии, но страны являются союзниками в борьбе с терроризмом, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"У нас несовпадающие цели на 100% и даже, может быть, на гораздо меньшее количество процентов и с Ираном, и с Турцией в САР. Но то, что на данном этапе мы являемся союзниками в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийской государственности, в оказании помощи сирийцам в том, чтобы создать условия для начала между ними политического диалога, чтобы они сами определяли свою судьбу, - у меня нет никаких сомнений, что это очень полезное сотрудничество в рамках астанинского формата",- сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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