Тренер Нурмагомедова раскрыл детали подготовки к бою с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рассказал, что россиянин работал над улучшением борьбы в стойке.

"Ударная работа Хабиба хороша. Он недавно проводил спарринги с боксерами и справился с этим без проблем. Многие недооценивают работу Нурмагомедова в стойке и они увидят, что он хорошо работает в этом положении.

Готов ли Хабиб вести с Макгрегором в стойке? Ему придется быть готовым. Нельзя просто выйти и уложить Конора на пол. Он отличный мастер. Он считается одним из великих не без повода, так что работа в стойке будет в любом случае, её не избежать", - приводит слова Мендеса Bloody Elbow.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.