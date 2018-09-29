Тренер Нурмагомедова раскрыл детали подготовки к бою с Макгрегором
Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалист рассказал, что россиянин работал над улучшением борьбы в стойке.
"Ударная работа Хабиба хороша. Он недавно проводил спарринги с боксерами и справился с этим без проблем. Многие недооценивают работу Нурмагомедова в стойке и они увидят, что он хорошо работает в этом положении.
Готов ли Хабиб вести с Макгрегором в стойке? Ему придется быть готовым. Нельзя просто выйти и уложить Конора на пол. Он отличный мастер. Он считается одним из великих не без повода, так что работа в стойке будет в любом случае, её не избежать", - приводит слова Мендеса Bloody Elbow.
Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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