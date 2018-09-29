Глава УЕФА помешал Турции выиграть право на проведение Евро-2024

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин мог быть причастен к тому, что Турция не получила право на проведение чемпионата Европы в 2024 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает Milliyet, президент УЕФА убедил пять членов исполкома, изначально собиравшихся голосовать за турков, отдать свои голоса за Германию. Отмечается, что если бы голосовавшие не изменили бы свое изначальное мнение, то Турция стала бы страной-хозяйкой Евро-2024, победив на выборах со счетом 9:7.

По итогам голосования право на проведение европейского первенства получила Германия, набравшая 12 баллов.