Дефицитный бюджет Италии ударил по евро

Евро подешевел в пятницу, 28 сентября, относительно всех основных мировых валют на опасениях в отношении Италии, где в этот день был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дефицит, заложенный в бюджет, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства, отмечает Dow Jones.

Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства Италии, сформированного в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига севера" после мартовских парламентских выборов.

Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Этот же показатель он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.

Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС, Италия станет его третьей по величине экономикой, пишет MarketWatch.

Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.

В результате курс евро к доллару США опустился в ходе торгов в пятницу, 28 сентября, до 1,1582 доллара - минимума за две недели - по сравнению с 1,1641 доллара на закрытие предыдущей сессии.

"События в Италии крайне негативны для евро", - отметил валютный аналитик Brown Brothers Harriman Уин Тин. По его мнению, "капитуляция Триа может привести к понижению рейтинга Италии в ближайшие недели".