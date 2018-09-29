Дочь Обамы снялась в музыкальном клипе
29 сентября 2018 09:12 238
Малия Обама, которая является дочерью бывшего президента США Барака Обамы, снялась в музыкальном клипе группы New Dakota. Об этом сообщает TMZ.
По данным портала, дочь Обамы снялась в клипе на песню Walking on Air.
Как отмечается, Малия и участники New Dakota вместе учатся в Гарвардском университете.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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