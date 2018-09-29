В Японии почти 200 тысяч домов остались без света - ОБНОВЛЕНО
10:15
В южной японской префектуре Окинава из-за приближения тайфуна "Трами" без света остались 196 тысяч домохозяйств. Об этом сообщила энергетическая компания Okinawa Electric Power, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Поступили сообщения о пяти пострадавших от тайфуна. Отменены 386 авиарейсов, связывающих Окинаву с другими частями страны.
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду.
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09:18
В южной японской префектуре Окинава из-за приближения тайфуна "Трами" без света остались 98 тысяч домохозяйств, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила энергетическая компания Okinawa Electric Power.
Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи - главного административного города префектуры Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный".
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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