В Японии почти 200 тысяч домов остались без света - ОБНОВЛЕНО

10:15

В южной японской префектуре Окинава из-за приближения тайфуна "Трами" без света остались 196 тысяч домохозяйств. Об этом сообщила энергетическая компания Okinawa Electric Power, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поступили сообщения о пяти пострадавших от тайфуна. Отменены 386 авиарейсов, связывающих Окинаву с другими частями страны.

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду.