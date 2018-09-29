Гребнистый крокодил полгода прятался в канализации и попался
В Австралии спустя полгода удалось отловить гребнистого крокодила. Об этом сообщило издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Рептилия длиной 2,1 метра жила неподалеку от аэрационной станции у городка Порт Дуглас на севере штата Квинсленд. На протяжении шести месяцев крокодил умело прятался в очистных сооружениях.
Специалистам по отлову рептилий в итоге удалось поймать его. Сейчас хищника доставляют на крокодилью ферму.
Глава графства Дуглас Джули Ли (Julie Leu) выразила облегчение, что рептилию поймали, и теперь жизни рабочих аэрационной станции не угрожает опасность: "Совет беспокоился по поводу присутствия крокодила в очистных сооружениях. Мы благодарны рейнджерам за все усилия по поимке рептилии".
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.
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