Россия начала поставки С-300 в Сирию

Россия уже начала поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"С-300 уже начали поступать в Сирию", - сказал глава российской дипломатии. По его словам, поставки начались "сразу после инцидента" с российским самолетом-разведчиком Ил-20 в Сирии.

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в течение двух недель возобновит поставки С-300 Дамаску. Этот процесс был заморожен в 2013 году по просьбе Израиля.

Решение Москвы передать Дамаску эффективные средства ПВО было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и "Хезболлу".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook