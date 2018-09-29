У посетителей океанариума в японской Осаке появился толстый любимец - ВИДЕО

У посетителей океанариума Кайюкан в японской Осаке появился новый любимец, тюлень Юки. Об этом говорится в репортаже NHK World, опубликованном на странице телеканала на видеохостинге YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он покорил окружающих своей упитанной фигурой. Персонал отмечает отменный аппетит своего подопечного, съедающего по три килограмма рыбы в день.

27 сентября сообщалось о каякере, который получил по лицу осьминогом от тюленя. Кайл Малиндер решил поближе понаблюдать за схваткой обитателей моря, когда терзающее моллюска млекопитающее выпрыгнуло из воды и случайно отбросила добычу в человека.

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