В Бельгии запустили беспилотный общественный экотранспорт
На юге Бельгии запустили технологическую новинку - экологически чистый автобус-шаттл, который может перевозить за раз до 15 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
При этом работает он на электроэнергии.
И несмотря на то, что длина его маршрута всего лишь полкилометра и движется он с небольшой скоростью, 15 км/ч, технологически он находится на голову выше своих транспортных собратьев, потому что ему не нужен водитель - автобус преодолевает весь путь самостоятельно.
Разработчики уверяют, что это вполне безопасно - он способен молниеносно реагировать, когда ему дорогу загораживает любая другая машина.
В Институте безопасности дорожного движения Бельгии, где этот шаттл разработали, оборудовали его множеством сенсоров, считывающих информацию об окружающей среде. Так, если впереди будет препятствие, то автобус сначала замедлит движение, а если оно не исчезнет, то и вовсе остановится.
У пассажиров такое ноу-хау вызывает только позитивные эмоции.
Вдобавок к этому проезд бесплатный. Кроме того, пока испытания не закончились, на случай экстренной ситуации внутри все-таки находится оператор.
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