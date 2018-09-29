В Бельгии запустили беспилотный общественный экотранспорт

На юге Бельгии запустили технологическую новинку - экологически чистый автобус-шаттл, который может перевозить за раз до 15 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

При этом работает он на электроэнергии.

И несмотря на то, что длина его маршрута всего лишь полкилометра и движется он с небольшой скоростью, 15 км/ч, технологически он находится на голову выше своих транспортных собратьев, потому что ему не нужен водитель - автобус преодолевает весь путь самостоятельно.

Разработчики уверяют, что это вполне безопасно - он способен молниеносно реагировать, когда ему дорогу загораживает любая другая машина.

В Институте безопасности дорожного движения Бельгии, где этот шаттл разработали, оборудовали его множеством сенсоров, считывающих информацию об окружающей среде. Так, если впереди будет препятствие, то автобус сначала замедлит движение, а если оно не исчезнет, то и вовсе остановится.

У пассажиров такое ноу-хау вызывает только позитивные эмоции.

Вдобавок к этому проезд бесплатный. Кроме того, пока испытания не закончились, на случай экстренной ситуации внутри все-таки находится оператор.

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