В британском ночном клубе распылили неизвестное вещество, десятки пострадавших

В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество, пострадали не менее 40 посетителей. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия парамедики.

Всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Точное число людей, находившихся в клубе, не уточняется, однако известно, что в эту ночь там было запланировано мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов.

На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой. Другие подробности пока не уточняются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook