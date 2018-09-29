В британском ночном клубе распылили неизвестное вещество, десятки пострадавших

29 сентября 2018 11:05

В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество, пострадали не менее 40 посетителей. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия парамедики. 

Всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Точное число людей, находившихся в клубе, не уточняется, однако известно, что в эту ночь там было запланировано мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов. 

На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой. Другие подробности пока не уточняются. 

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