В британском ночном клубе распылили неизвестное вещество, десятки пострадавших
29 сентября 2018 11:05 218
В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество, пострадали не менее 40 посетителей. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия парамедики.
Всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Точное число людей, находившихся в клубе, не уточняется, однако известно, что в эту ночь там было запланировано мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов.
На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой. Другие подробности пока не уточняются.
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