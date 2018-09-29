Камеры сняли момент убийства известного рэпера - ВИДЕО

Американские СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения, где запечатлён момент убийства рэпера XXXtentacion. Кадры были показаны в эфире телеканала WPLG Local.

На ролике видно, что двое злоумышленников вломились в машину к исполнителю с оружием, а потом застрелили его, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Рэпер скончался на месте. Преступники скрылись с места преступления, забрав из авто сумку Louis Vuitton. Спустя 10 дней после убийства был опубликован последний клип исполнителя.

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