В Италии 30 тысяч литров просекко вылилось на дорогу
29 сентября 2018 13:14 183
В результате взрыва на винзаводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето) 30 тысяч литров просекко вылились на дорогу. Об этом сообщает "Италия по-русски", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки персонала, сообщает компания, разместившая видео и фото на Facebook.
Вино, вытекшее из взорвавшихся цистерн для ферментации сусла, растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны.
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