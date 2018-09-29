EIB выделит Грузии средства на строительство дорог

Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует выделить Грузии дополнительно 250 миллионов евро на строительство дорог. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Грузия - второй по величине получатель помощи от EIB в странах Восточного партнерства. За десять лет сотрудничества с Грузией Европейский инвестиционный банк выделил стране более 1,3 миллиарда евро. Частному сектору EIB выделил финансирование в размере 215,8 миллиона евро.

Вопросы успешного сотрудничества между Европейским инвестиционным банком и Грузией обсудили глава Минфина Иване Мачавариани и вице-президент EIB Вазиль Худак.

В частности, стороны обсудили текущие проекты, которые осуществляются при помощи EIB в таких сферах, как автомобильная и водная инфраструктура, а также энергетика.

Министр финансов высоко оценил поддержку EIB, которая более 10 лет направлена на развитие в стране государственного и частного секторов, включая инновационный бизнес.

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