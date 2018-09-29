Глава МИД ФРГ: Европа полностью поддерживает иранскую ядерную сделку

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркнул необходимость поддерживать деловые отношения с Тегераноми и заявил, что Европа выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает в субботу ИРНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Соглашение с Ираном может быть не идеальным, но оно препятствовало достижению Ираном своего ядерного оружия и эскалации, которая была весьма вероятна три года назад. Это уже немало" - заявил он.



С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ именно тогда, когда международные аналитики и МАГАТЭ как единственный орган, отвечающий за контроль над выполнением Ираном обязательств в рамках ядерного соглашения постоянно подчеркивали мирное осуществление ядерной программы Ирана.



Маас также добавил: "Мы предпринимаем шаги для продолжения торговых обменов с Ираном и попросили Иран продолжать полностью выполнять свои обязательства".



Раньше он также сделал такое замечание в интервью Deutsche Welle, заявив, что Берлин рассматривает этот вопрос как один из ключевых вопросов безопасности в Европе.



Глава МИД Германии вновь призвал к изменениям в структуре Совета Безопасности.



Он, страна которого в течение десятилетия сильно желает стать постоянным членом Совета Безопасности, пояснил, что согласно политике Берлина и из-за масштабных демографической изменений в составе населения стран с 1945 года по сей день, реформа структуры этого совета необходима.



Указав с иронией на высказывания президента США о "кризисе многосторонности", глава МИД ФРГ заявил об истории Европы после Второй мировой войны, и назвал ее как успешным примером эффективного сотрудничества и конвергенции стран на пути к развитию.



Эти слова противоречат заявлению Дональда Трампа во вторник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что отвергло идею "глобализации" и выступило за односторонность.

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