Сильный пожар в Армении, в стране транспортный коллапс - ВИДЕО

Сильный пожар вспыхнул в одном из крупнейших тоннелей Армении. Видео стремительно распространяется в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с утра 29 сентября вследствие крупного пожара заблокированы въезд и выезд в автомобильный тоннель Дилижан-Севан, соединяющий юго-запад Тавушской области с северо-востоком Гегаркуникской области Армении.

"29 сентября, в 11:17, поступил звонок о том, что горит двигатель грузовика. Необходима помощь. Пожар был локализован в 12:29", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Проезжие распространяют в социальных сетях видео, на котором видны столбы дыма. Въезд в тоннель закрыт.

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