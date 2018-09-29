Тяжелое ДТП в Подмосковье, много пострадавших

После аварии с автобусом в Луховицком городском округе Московской области за помощью к врачам обратились 22 человека, шестеро из них были госпитализированы, один человек находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, передает Day.Az.

"По состоянию на 12:00 мск, в результате ДТП в Луховицах за медицинской помощью в медучреждения Подмосковья обратились 22 человека. Госпитализированы шесть человек: два - в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ, четыре человека - в Луховицкую ЦРБ", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

По его словам, в реанимации в стабильно тяжелом состоянии находится один человек, остальные - в состоянии средней степени тяжести. "Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и одна - медицины катастроф. Погибших в результате ДТП нет", - отметил Матвеев.

ДТП произошло в субботу утром на 129-м км федеральной трассы М5 "Урал". Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, автобус, перевозивший работников магазина "Магнит" из Коломны в Зарайск, столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.

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