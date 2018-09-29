Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве

При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Хакимзянов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил член компартии ДНР Геннадий Фоменко.

По его словам, в момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. Также пострадали две женщины.

Он отметил, что на месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело.