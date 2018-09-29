В Барселоне произошли столкновения между митингующими и полицией

Несколько акций протеста проходят в субботу в Барселоне накануне первой годовщины проведения так называемого референдума о независимости, в центре каталонской столицы произошли столкновения с полицией. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Группа сторонников независимости, среди которых представители леворадикальной партии "Кандидатура народного единства", после окончания акции, которую они проводили на площади святого Иакова, попытались пройти дальше - в сторону представительства Национальной полиции, расположенного в нескольких сотнях метров, где начиналась акция полицейской ассоциации Jusapol, которая добивается повышения зарплат.

Стражи правопорядка попытались преградить дорогу митингующим, что в результате привело к столкновениям.

Участники акции перегородили часть одной из ближайших улиц, забрасывая представителей каталонских сил правопорядка краской, дымовыми шашками и жестяными банками. Один человек задержан.

Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. На некоторых участниках полиция пыталась не допустить голосования, действуя жесткими методами. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость.

На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Ожидается, что приговор будет вынесен в следующем году.