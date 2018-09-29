В России зафиксировано новое землетрясение

Жители Челябинской области почувствовали 29 сентября новые подземные толчки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает URA.RU со ссылкой на министра общественной безопасности региона Евгения Савченко.

- Учёные института геодезии сообщили, что в районе Катав-Ивановска на глубине 10 километров зафиксировали одноразовый толчок магнитудой 4,5 в 14:06, - заявил чиновник.

Сейчас в городе работают две выездные группы МЧС. Спасатели приведены в повышенную готовность. На данный момент нет данных о повреждении или разрушении каких-либо зданий.