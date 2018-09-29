В России зафиксировано новое землетрясение

29 сентября 2018 16:20

Жители Челябинской области почувствовали 29 сентября новые подземные толчки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает URA.RU со ссылкой на министра общественной безопасности региона Евгения Савченко.

- Учёные института геодезии сообщили, что в районе Катав-Ивановска на глубине 10 километров зафиксировали одноразовый толчок магнитудой 4,5 в 14:06, - заявил чиновник.

Сейчас в городе работают две выездные группы МЧС. Спасатели приведены в повышенную готовность. На данный момент нет данных о повреждении или разрушении каких-либо зданий.

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