Шведскую академию могут лишить права вручать Нобелевскую премию по литературе

Шведская академия может быть лишена права вручать Нобелевскую премию по литературе, если в ней не будет проведена существенная реорганизация. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, рассказал глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен в интервью агентству Reuters.

- Если все будет продолжаться таким образом, и если им не удастся восстановить легитимность, мы можем быть вынуждены предпринять решительные шаги. Одним из таких шагов может стать запрос разрешения на то, чтобы какая-то другая организация отвечала за приз, - сказал Хейкенстен.

По имеющимся данным, академия уже дала согласие на пересмотр своего регламента, в том числе и состав Нобелевского комитета. По мнению Хейкенстена, его члены не должны быть замешаны в скандалах.

Отметим, что кризис в Шведской академии начался после заявления 18 женщин о домогательствах к ним со стороны директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно. Стоит подчеркнуть, что он связан со Шведской академией. Арно отрицает все обвинения.

В связи с этим скандалом, академия приняла решение перенести вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на год позже. При этом, Хейкенстен подчеркнул, что если проблемы не будут решены, то академия лишится права вручать премию.