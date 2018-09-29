В Афганистане военный вертолет совершил жесткую посадку

Военный вертолет Афганистана совершил жесткую посадку в центральной афганской провинции Парван, несколько человек получили ранения, могут быть погибшие. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Как сообщает представитель губернатора провинции Вахиди Шакар, инцидент произошел около 2 часов ночи (00.30 мск). По меньшей мере восемь представителей вооруженных сил Афганистана получили ранения или скончались в результате происшествия, точных данных не сообщается.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.