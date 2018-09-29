В Индонезии нет связи с пострадавшим от цунами районом: число погибших может значительно вырасти

В результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения, произошедшего в пятницу, 28 сентября, более 540 человек получили ранения, еще 29 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в субботу, 29 сентября, официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, передает издание The Jakarta Post.

"Согласно последним данным, только в административном центре провинции - городе Палу число жертв приближается к 400, при этом более 540 получили ранения, еще 29 числятся пропавшими без вести", - приводит издание слова Нугрохо.

Он также отметил, что "число погибших может значительно вырасти", поскольку спасатели не могут установить связь с районом, где находился эпицентр толчков. В связи с проведением в пятницу вечером фестиваля на побережье, до сих пор неизвестно о судьбе нескольких сотен человек.

В свою очередь МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии.

"Страшная трагедия в Индонезии. МИД проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере в субботу.