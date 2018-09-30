Массовые беспорядки в Греции, есть погибший и раненые
30 сентября 2018 07:12 234
Столкновения между беженцами произошли в миграционном центре в Малакасе, севернее Афин, убит один сирийский беженец, восемь человек ранены, передает РИА Новости со ссылкой на издание iefimerida.gr.
Столкновения между группами сирийцев и афганцев начались в пятницу, а продолжились в субботу днем. Был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, еще восемь человек были ранены и госпитализированы.
Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных. Причина конфликта пока неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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