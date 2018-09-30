Массовые беспорядки в Греции, есть погибший и раненые

30 сентября 2018 07:12

Столкновения между беженцами произошли в миграционном центре в Малакасе, севернее Афин, убит один сирийский беженец, восемь человек ранены, передает РИА Новости со ссылкой на издание iefimerida.gr.

Столкновения между группами сирийцев и афганцев начались в пятницу, а продолжились в субботу днем. Был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, еще восемь человек были ранены и госпитализированы.

 

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных. Причина конфликта пока неизвестна.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az