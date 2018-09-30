В Испании обрушился стадион во время матча «Эйбар» — «Севилья»
30 сентября 2018 08:06 211
Во время матча 7-го тура чемпионата Испании по футболу между "Эйбаром" и "Севильей" произошло обрушение стадиона "Мунисипаль де Ипуруа", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как информирует Marca, инцидент произошел в середине второго тайма. Во время празднования гола хавбека "Севильи" Эвера Банегина арене в Эйбаре сломался забор, и болельщики севильской команды упали на футбольное поле.
Восемь человек были госпитализированы в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре во время встречи чемпионата Испании между одноименным клубом и "Севильей", сообщает "Советский спорт".
По информации AS, в результате инцидента никто из пострадавших не получил серьезных повреждений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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