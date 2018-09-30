В США акула напала на подростка

30 сентября 2018 09:01

В американском штате Калифорния акула напала на тринадцатилетнего подростка. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, инцидент произошел на одном из пляжей города Энсинитас.

Как отмечается, пострадавший был доставлен в больницу. 

При этом подростка спасли трое рыбаков, которые находились рядом в момент нападения акулы.

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