В США акула напала на подростка
30 сентября 2018 09:01 231
В американском штате Калифорния акула напала на тринадцатилетнего подростка. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, инцидент произошел на одном из пляжей города Энсинитас.
Как отмечается, пострадавший был доставлен в больницу.
При этом подростка спасли трое рыбаков, которые находились рядом в момент нападения акулы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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