В Москве сирийцы ударили Линдси Лохан по лицу из-за детей

Звезду Голливуда Линдси Лохан ударили по лицу в Москве, когда она начала снимать на видео семью сирийцев с двумя детьми, обвиняя родителей в том, что они незаконно перевозят своих детей. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, передает TMZ.

Лохан начала видеотрансляцию, сказав, что познакомилась с семьей сирийских беженцев, с которой хотела бы познакомить своих зрителей.

"Ребята, вы идете не туда, моя машина здесь, пойдем... Они незаконно перевозят детей, я не уйду, пока я не заберу вас, теперь я знаю, кто вы", - сказала Лохан.

Она обратилась к детям, пообещав, что будет идти за ними "вечно", чтобы "весь мир" увидел происходящее.

"Вы разрушаете этим арабскую культуру", - сказала она.

В какой-то момент актриса схватила одного из детей за руку, после чего их мать ударила Лохан по лицу.

"Я, вроде как, в шоке сейчас, я, вроде как, очень напугана", - сказала Лохан после того, как ее ударили.

На этом видео прерывается.