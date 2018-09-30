Глава Туркменистана призвал к реализации экономических проектов на Каспии

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в субботу на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал к реализации экономических проектов на Каспии, сообщает в воскресенье сайт Государственного информагентства ТДХ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства отметил, что подписание 12 августа нынешнего года главами прикаспийских государств конвенции о правовом статусе Каспийского моря открывает перспективу превращения прикаспийского региона в один из стратегических транспортно-транзитных и энергетических узлов международного значения, место широкой инвестиционной, торговой, экономической деятельности и кооперации.

"Туркменистан готов предметно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами вопросы реализации в этих сферах проектов... Реализация новых проектов на Каспии - это инвестиции в будущее", - сказал туркменский президент.

Президент Туркменистана в период с 29 сентября по 2 октября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ - конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года. Документ предусматривает возможность прокладки подводных трубопроводов, при согласовании проекта с теми странами, по дну которых он пройдет. Но при этом в документе говорится, что проект должен соответствовать принятым Каспийскими странами нормам экологической безопасности.