В Канаде военным разрешили носить бороды

Министерство обороны Канады разрешило военнослужащим страны носить бороды. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CBC News.

По данным телеканала, длина бороды канадских военных не должна превышать 2 см.

Как отмечается, служащим флота разрешено носить бороду только на суше.

При этом в минобороны Канады считают, что указ о ношении бороды позволит привлечь больше людей на службу.