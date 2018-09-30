В Канаде военным разрешили носить бороды

30 сентября 2018 09:27

Министерство обороны Канады разрешило военнослужащим страны носить бороды. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CBC News.

По данным телеканала, длина бороды канадских военных не должна превышать 2 см.

Как отмечается, служащим флота разрешено носить бороду только на суше. 

При этом в минобороны Канады считают, что указ о ношении бороды позволит привлечь больше людей на службу.

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