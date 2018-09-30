Названы победители международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Фильм испанского режиссера Исаки Лакуэсты "Между двумя водами" (Entre dos aguas) выиграл главный приз на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Это вторая "Золотая раковина" режиссера. В 2011 году высшей награды был удостоен его фильм "Двойные следы".

Специальной премии жюри удостоен фильм филиппинского режиссера Брильянте Мендосы "Альфа, право убивать". Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит в Маниле и повествует о конфронтации между наркокартелями и специальным подразделением полиции.

Лучшей актрисой признана Пиа Тьелта, сыгравшая в фильме "Слепое пятно", а "Серебряную раковину" как лучший актер получил аргентинец Дарио Грандинетти, сыгравший главную роль в фильме "Красный". Режиссер этого фильма, события которого развиваются в 1970 годы в Аргентине, Бенхамин Найштат удостоен "Серебряной раковины", а Педро Сотеро получил признание жюри за лучшую операторскую работу в этом же фильме.

На церемонии прозвучало немало политических заявлений. Педро Сотеро требовал освобождения из тюрьмы бывшего президента Бразилии Лула да Силва, которого он назвал "политзаключенным", британский сценарист Пол Лаверти критиковал американскую и израильскую политику в отношении Кубы, а Луи Гаррель требовал освобождения из заключения осужденного за терроризм Олега Сенцова, заявив, что "хочет разделить свою премию с ним".

"Учитывая, сколько сегодня говорят о политике, в мире дела обстоят плохо", - сказал аргентинский режиссер Бенхамин Найштат, который посвятил свою речь проблемам в культуре Аргентины. "Культура - часть гордости народа, а на гордость - не дело бизнеса", - сказал он.

На фестивале было представлено несколько фильмов российских режиссеров. "Лето" Кирилла Серебренникова участвовало в программе "Жемчужины", где демонстрируются картины, удостоенные ранее премий международных фестивалей и отмеченные критиками, и претендовало на приз зрительских симпатий.

Фильм российского режиссера "Сердце мира" Наталии Мещаниновой участвовал в программе "Новые режиссеры". Фильм Андрея Клычникова "Сирин" - в конкурсе Nest Film Students, в рамках которого свои работы показывают студенты.

Фестиваль в Сан-Себастьяне прошел уже в 66-й раз, впервые он состоялся 21 сентября 1953 года. Высшие награды фестиваля - "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру). Ежегодно на фестивале проходит вручение почетной награды "Доностия" за вклад в кинематограф. В этом году этот приз получили британская актриса Джуди Денч, американский актер и режиссер Дэнни ДеВито и японский режиссер Хирокадзу Корээда.